اعلن رئيس مجلس محافظة النجف، الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليومين. وقال رئيس المجلس خضير الجبوري في حديث لـ الخليج 365، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليومي غدا وبعد غد الثلاثاء". Advertisements واضاف ان "ذلك جاء لاتاحه الفرصة للمواطنين لاحياء ذكرى عاشوراء". يذكر أن شهر محرم الذي يمثل أولى أشهر السنة الهجرية، يكتسب أهمية بالغة في قلوب المسلمين نظرا للأحداث المهمة التي وقعت فيه، وأبرزها واقعة الطف الشهيرة في كربلاء التي استشهد فيها الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وصحبه "ع" والتي صادفت في العاشر من الشهر واطلق عليها "عاشوراء".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النجف تعطل الدوام الرسمي ليومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.