اعلن رئيس مجلس محافظة النجف، الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليومين.
وقال رئيس المجلس خضير الجبوري في حديث لـ الخليج 365، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليومي غدا وبعد غد الثلاثاء".
واضاف ان "ذلك جاء لاتاحه الفرصة للمواطنين لاحياء ذكرى عاشوراء".
يذكر أن شهر محرم الذي يمثل أولى أشهر السنة الهجرية، يكتسب أهمية بالغة في قلوب المسلمين نظرا للأحداث المهمة التي وقعت فيه، وأبرزها واقعة الطف الشهيرة في كربلاء التي استشهد فيها الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وصحبه "ع" والتي صادفت في العاشر من الشهر واطلق عليها "عاشوراء".
كانت هذه تفاصيل خبر النجف تعطل الدوام الرسمي ليومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.