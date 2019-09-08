'كوكاز' الكورية: 500 ألف برميل يومياً انتاجنا من حقل الزبير بالعراق

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية نقلاً عن الشركة أن "انتاجها من حقل الزبير النفطي في العراق يبلغ 500 ألف برميل يومياً".

وتبلغ القيمة السوقية للـ 500 ألف برميل اليومية " 29 مليون دولار"، وبذلك تحقق "كوكاز" هدفها من المرحلة الأولى لإنتاج حقل الزبير، ويتمثل الهدف في المرحلة الثانية في إنتاج 700 ألف برميل يومياً.



وشاركت "كوكاز" في مشروع الزبير منذ عام 2010، وفي السنة الأولى انتجت 180 ألف برميل يومياً، ووصل متوسط الإنتاج اليومي إلى 430 ألف برميل في عام 2017.

وبلغت عوائد الاستثمار في شركة نفط البصرة المؤتلفة معها 3.07 مليار دولار مقابل 2.94 مليار دولار من قيمة الاستثمار الأصلية اعتبارا من حزيران الماضي، لتصل نسبة العائد على الاستثمار إلى 104.4%.

ومن ضمن إجمالي الاستثمار، ضخت كوكاز 378 مليون دولار في الشركة العراقية التابعة لها، ووصلت نسبة العائد على الاستثمار المعني 87.3%، أي ما يعادل 330 مليون دولار.



ومن المتوقع أن تحقق "كوكاز" عائدات مستمرة من خلال المشروع ابتداء من العام المقبل وحتى عام 2035 حينما تنتهي فترة شراكتها به.

واعلنت شركة نفط البصرة، في 28 ايار 2017، أنها وقعت عقدا مع شركة "ايني" الإيطالية التي تعد المشغل الرئيس لحقل الزبير النفطي يقضي بامتلاك نفط البصرة لحصة شركة "اكسدنتال" الأميركية في الحقل البالغة 31%.

وفاز ائتلاف من شركات "ايني" الايطالي و"كوكاز" الكوري و"اوكسيدنتال" بتروليوم الامريكية لتطوير حقل الزبير النفطي في البصرة الذي يبلغ معدل احتياطياته اربعة مليارات برميل والذي يقضي برفع انتاج الحقل من 195 الف برميل يوميا الى مليون و200 الف برميل يوميا خلال السنوات الست التي تعقب توقيع العقد.