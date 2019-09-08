الاعلام الرقمي: الفيسبوك يحذف صفحة مزيفة وموثقة باسم رغد صدام حسين

رصد مركز الاعلام الرقمي، الاحد، قيام شركة الفيسبوك بحذف صفحة موثقة، لكنها مزيفة، باسم رغد صدام حسين .

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الصفحة لديها اكثر من نصف مليون مُعجب، وتُدار من جمهورية مصر العربية".

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واضاف المركز ان "الصفحة التي تم حذفها، موثقة بالعلامة الزرقاء، وكان اسمها سابقا (حظك اليوم) ولكنها خدعت الكثير من المستخدمين ممن ظنوا انها تمثل شخصية (رغد صدام حسين)".

وجدد المركز تأكيده "ان الفيسبوك يعمد كل ليوم الى حذف مئات الصفحات والحسابات المزيفة، في خضم حربه ضد الصفحات والحسابات المزيفة التي تنشر اخبارا كاذبة وتروج لمعلومات غير صحيحة".