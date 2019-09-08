اربع وصايا امنية لاصحاب المواكب في ذكرى عاشوراء

اصدرت قيادة عمليات بغداد، الاحد، اربع وصايا امنية لاصحاب المواكب الحسينية في ذكرى عاشوراء.

وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نعزي العالم الاسلامي عامة والشعب العراقي خاصة بذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام"، مثمنا "دور المواطنين لتعاونهم مع قواتنا الامنية ومستوى الوعي الامني الذي يتمتعون به وهذا ما لمسناه في جميع المناسبات المليونية في بغداد".

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ووجه الربيعي اربع وصايا لاصحاب المواكب وهي "عدم تصديق الشائعات المغرضة التي يراد بها تعكير صفو الشعائر الحسينة، وعدم السماح بوقوف العجلات والدراجات بالقرب من المواكب او الاماكن المزدحمة، ومنع حركة الدراجات النارية والهوائية لغاية الحادي عشر من محرم الحرام، و على اصحاب الموكب مراقبة محيط الموكب من الاجسام الغريبة او العناصر المشبوهة، و التواصل مع القوات الامنية القريبة من الموكب، و على اصحاب المواكب مراقبة المواد المستخدمة في اعداد الطعام وعمليات توزيعه".

يذكر ان المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن اعلن امس السبت، عن المباشرة بخطة شهر محرم في بغداد وباقي المحافظات.