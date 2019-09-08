الحكومة الأفغانية تدعو طالبان لوقف العنف والانخراط في التفاوض

أشادت الحكومة الأفغانية، الأحد، بـ"جهود حلفائها الصادقة" بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء المفاوضات مع حركة طالبان الجارية منذ عام سعيا لوضع حد لأطول حرب تخوضها الولايات المتحدة، داعية الحركة إلى إجراء محادثات مباشرة معها.

وأفاد بيان لمكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني بأن "الحكومة الأفغانية، فيما يتعلق بالسلام، تقدّر جهود حلفائها الصادقة وهي ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء لتحقيق سلام دائم".

وأكد البيان أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عندما توقف حركة طالبان العنف وتجري محادثات مباشرة مع الحكومة.

وأعلن ترامب، الأحد، إلغاء مفاوضات السلام مع طالبان، بعد تبنيها هجوما أودى بحياة 12 شخصا بينهم جندي أمريكي.



وقال ترامب في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "ألغيت اجتماعا سريا كان مقررا عقده مع قيادات من طالبان في كامب ديفيد بالولايات المتحدة".



وأضاف: "إذا لم يكن باستطاعتهم الاتفاق على وقف لإطلاق النار خلال محادثات السلام تلك المهمة جدا بل يقتلون 12 شخصا بريئا؛ فحينئذ ربما ليست لديهم القوة للتفاوض على اتفاق مُجدٍ بأي حال".

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وكان المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، قد أطلع الرئيس الأفغاني على مسودة اتفاق سلام مع حركة طالبان في 2 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأكمل زاد 9 جولات من المحادثات مع مندوبين عن طالبان، بهدف إنهاء الحرب في أفغانستان، وكان من المقرر أن يلتقي زعماء البلاد في كابول، الأسبوع الجاري، لحشد توافق في الآراء قبل توقيع الاتفاق.

ويأتي تصاعد وتيرة العنف في البلد الذي عانى ويلات الإرهاب لسنوات طويلة، في الوقت الذي تستمر فيه حملة الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، بمشاركة 18 مرشحا بينهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني.

كما تكثف حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، بهدف تحسين وضعها التفاوضي، للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.

وتسفر موجات العنف في جميع أنحاء أفغانستان عن خسائر بشرية يومياً تقريباً، على الرغم من المحادثات الجارية لإيجاد حل سياسي.



وكان 2018 العام الذي شهد مقتل أكبر عدد من المدنيين الأفغان بسقوط 3804 قتلى، بينهم 900 طفل و7189 جريحاً.

وتفيد الأرقام التي أوردتها بعثة حلف شمال الأطلسي "الدعم الحازم" التي تقودها أمريكا في أفغانستان بأن الحكومة كانت تسيطر في الأشهر الأخيرة من عام 2018 على 226 منطقة من أصل 407 مناطق أو تؤثر فيها، أي ما يعادل 55,5% من البلاد.