انت الان تتابع وزير الخارجية الفرنسي يستبعد أي تأجيل لبريكست "في الظروف الحالية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

استبعد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد أي تأجيل جديد لبريكست في الظروف الحالية.

وقال لودريان في حديث لبرنامج "لو غران رانديفو" إن الجواب (...) في الظروف الحالية هو لا! (...) لن نقوم كل ثلاثة أشهر" بالبحث في تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "يقول البريطانيون إنهم يريدون اقتراح حلول أخرى وترتيبات بديلة لضمان الخروج (...) لم نرها. بالتالي الجواب لا لن تتكرر الأمور كل ثلاثة أشهر. فلتدلنا السلطات البريطانية على السبيل".

وخلال الأسبوع الجاري، صادق البرلمان البريطاني على مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بتأجيل موعد بريكست ثلاثة أشهر. وهذا الموعد محدد في 31 تشرين الأول/أكتوبر في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 من تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي.

Advertisements

وأعلن الوزير الفرنسي "فليتحمل البريطانيون مسؤولية وضعهم (...) يجب أن يقولوا لنا ماذا يريدون".

وأضاف "في الجوهر هناك نوع من تضارب الشرعية بين الشعب الذي قال من خلال استفتاء +أريد الخروج+ (...) والبرلمان، وهو صوت الشعب أيضا، الذي لا يعرف السبيل للخروج".

وتابع "حاليا نجهل ماذا سيفعلون بما أنه ليس هناك إجماع على أي من الخيارات".

وقال لودريان إن "هناك اليوم طريقا مسدودا يترجم بمخاطر تحدق ببريطانيا بما أن اسكتلندا تلوح بامكانية الاستقلال".