محتجو #هونغ_كونغ يطلبون من ترامب "تحرير" المدينة

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محتجو هونغ كونغ يرفعون العلم الامريكي خلال التظاهرات

ردد آلاف المحتجين في هونغ كونغ النشيد الوطني الأمريكي اليوم الأحد (8 سبتمبر أيلول) وطالبوا الرئيس دونالد ترامب بتحرير مدينتهم الخاضعة لحكم الصين وذلك في أحدث تحرك ضمن موجة الاحتجاجات التي تعصف بالمدينة منذ شهور.

وتأهبت الشرطة بينما لوح المحتجون بالعلم الأمريكي ولافتات تطالب بالديمقراطية بعد ليلة أخرى من العنف في الأسبوع الرابع عشر من الاضطرابات.

وهتف المحتجون "حاربوا من أجل الحرية، ساندوا هونغ كونغ" و "قاوموا بكين، حرروا هونغ كونغ".