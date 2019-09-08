انت الان تتابع محتجو #هونغ_كونغ يطلبون من ترامب "تحرير" المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ردد آلاف المحتجين في هونغ كونغ النشيد الوطني الأمريكي اليوم الأحد (8 سبتمبر أيلول) وطالبوا الرئيس دونالد ترامب بتحرير مدينتهم الخاضعة لحكم الصين وذلك في أحدث تحرك ضمن موجة الاحتجاجات التي تعصف بالمدينة منذ شهور.
وتأهبت الشرطة بينما لوح المحتجون بالعلم الأمريكي ولافتات تطالب بالديمقراطية بعد ليلة أخرى من العنف في الأسبوع الرابع عشر من الاضطرابات.
وهتف المحتجون "حاربوا من أجل الحرية، ساندوا هونغ كونغ" و "قاوموا بكين، حرروا هونغ كونغ".
كانت هذه تفاصيل خبر محتجو #هونغ_كونغ يطلبون من ترامب "تحرير" المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.