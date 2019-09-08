الان تتابع الكويت تعلق على بيان السعودية بشأن أزمة قطر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الكويت- الخليج 365:
علق نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، على بيان سعودي بشأن أزمة قطر قائلاً إنه يتفق مع ما جاء في البيان بخصوص مساعي الكويت لحل الأزمة.
وأمس السبت أصدرت السعودية بيانًا حول الأزمة القطرية، أشار إلى جهود أمير الكويت، وأكد أنّ الحلّ ”لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية“.
ونقلت صحيفة الراي المحلية عن الجارالله قوله: أتفق مع ما جاء في التقرير السعودي بشأن دور الكويت في حل الأزمة.. المساعي الكويتية لم تتوقف طوال فترة الأزمة ولن تتوقف حتى تعود العلاقات داخل منظومة مجلس التعاون كما كانت.
وأشار المسؤول الكويتي إلى أنه متفائل فيما يتعلق بحل الأزمة الخليجية موضحًا: اليوم أقرب إلى التفاؤل منه إلى التشاؤم في هذا الشأن.
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