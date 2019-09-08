«الإفتاء» توضح صحة أحاديث فضل الجيش المصري: النبي شهد لجنده بالخيرية والنجاة من الفتن

الموجز

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شهد للجيش المصري وجندها، بالخيرية والنجاة من الفتن.

واستشهدت دار الإفتاء خلال مقطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بحديث: «إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا ، فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له أبو بكر : ولم ذلك يا رسول الله ؟ قال: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة».

وأوضحت دار الإفتاء خلال مقطع الفيديو، أن جند مصر من الجيش والشرطة هم الأبناء والأباء والأخوة حفظ الله بهم البلاد والعباد.

وأشارت، إلى أنه من حيث نجاة جند مصر من الفتن قال النبي صلى الله عليه وسلم، ستكون فتنة أسلم الناس فيها _أو قال لخير الناس فيها _ الجند الغربي، حيث أكدت الإفتاء أن المقصود بالجند الغربي هم جنود مصر.

وفي وقت سابق قال مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، إن حديث الرسول محمد صل الله عليه وسلم عن خير أجناد الأرض حديث صحيح.

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وأضاف المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، على «قناة صدى البلد»، أن الحديث الشريف «جند مصر من خير أجناد الأرض» تم التأكد من صحته عبر بحث في 36 صفحة.

وتابع مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، أن الحديث الشريف يقول عن عمرو بن العاص رضى الله عنه: حدثنى عمر رضى الله عنه أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا فتح الله عليكم مصر بعدى فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا؛ فذلك الجند خير أجناد الأرض» فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: «لأنهم فى رباط إلى يوم القيامة».

وأكد مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، أن تلك شهادة من النبي محمد صل الله عليه وسلم نقلها سيدنا عمرو بن العاص.