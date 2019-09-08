أفيوني: الاقتصاد الرقمي فرصة للشعوب العربية ولوضع استراتيجية عربية مشتركة

قدّم وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، مداخلة، خلال الاجتماع الوزاري العربي للجنة المتابعة والاعداد للقمم العربية التنموية ​الاقتصاد​ية والاجتماعية التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية في ​القاهرة​ اليوم برئاسة الوزير ​منصور بطيش​ كون ​لبنان​ يرأس لجنة متابعة ​القمة العربية​ الاقتصادية و في حضور الامين العام لجامعة الدول العربية ​أحمد أبو الغيط​ والوزراء العرب.

وشدّد افيوني في مداخلته على "أولوية ​الإقتصاد​ الرقمي بالنسبة للدول والشعوب العربية، وعلى ضرورة إيلاء هذا الموضوع الاهمية اللازمة لأنه يشكل جزء مهم من قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت في كانون الثاني من العام الحالي،و ​الحكومة اللبنانية​ ملتزمة بمتابعة هذا الموضوع باكبر جدية لان التحول الرقمي فرصة للشعوب العربية لتحقيق قفزة نوعية في النمو الاقتصادي والاجتماعي

ودعا الى "تشكيل لجنة متابعة للتعاون وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي والاستفادة من التقدم الذي تحققه بعض الدول العربية في هذا المجال، كي نضع تشريعات تتكامل من خلالها الدول العربية في موضوع الاقتصاد الرقمي، وخاصة في مواضيع مثل الامن السيبراني والتجارة الالكترونية والبيانات الشخصية وكي نساهم في خلق منصة مشتركة و سوق إلكتروني مشترك بين مختلف الدول العربية لما لذلك من أهمية في نمو الاقتصاد والتبادل التجاري وتشكيل كتلة اقتصادية عربية وازنة ".

وطالب أفيوني "بتفعيل المبادرة الكريمة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي أطلقها في بيروت، وهي إنشاء صندوق عربي للإستثمار في قطاع التكنولوجيا ورأسماله 200 مليون دولار، لما لهذا الصندوق من أهمية، حيث خصصت له دولة الكويت 50 مليون دولار ودعمت قطر كذلك بتخصيص 50 مليون دولار"، مشددا على أن "هذا الصندوق يشكل فرصة مهمة لتشجيع الشركات الناشئة ورواد الاعمال و​الشباب العربي​ للإستثمار في قطاع التكنولوجيا وتحفيزهم على الانطلاق والنمو،" داعياً الى "وضع آلية واضحة تضع أسس عمل هذا الصندوق وتمهد لإطلاقه و تفعيله بشكل واضح على أرض الواقع ".

من جهته شكر أبو الغيط الوزير أفيوني على مداخلته ورحب بالاقتراحات التي تم طرحها، وتم الاتفاق على إقرارها ضمن قرارات لجنة المتابعة للإجتماع الذي سيصدر لاحقا على ان يقوم لبنان بالتعاون مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية والجهات المعنية بمتابعة تنفيذها.

وكان بطيش وافيوني وأعضاء الوفد اللبناني، عقدوا على هامش الجلسات اجتماعات مع مسؤولين كبار في ​الجامعة العربية​ وفي الحكومة المصرية ابرزها لقاء مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ احمد أبو الغيط ومع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر وتم البحث في العلاقات الثنائية واهمية التعاون الاقتصادي بين الدول العربية