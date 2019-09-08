اهالي صيدنايا احتفلوا بعيد السيدة العذراء في دير الشيروبيم



احتفل السوريون واهالي صيدنايا بعيد السيدة ​مريم العذراء​ في دير الشيروبيم وشوارع مدينة صيدنايا واحتشد الاف المؤمنين من كافة المناطق السورية للاحتفال بعيد ​سيدة صيدنايا​. ومنذ ساعات الصباح الاولى اطلقت الاناشيد والتراتيل وجابت المسيرات التي تحمل صور السيدة الشوارع وصعد الاهالي الى الدير للصلاة على نية الفرح لكل المسكونة وحل البركة على ​سوريا​.

وترأس ​الصلاة​ المعاون البطريركي ل​بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس​ ​المطران لوقا الخوري​ الذي اكد على المعاني السامية للاحتفال بعيد ميلاد السيدة العذراء مبتهلاً بالدعاء إلى الله أن "يحفظ سوريا وأهلها وينصر جيشها وقائدها الرئيس بشار الأسد".

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