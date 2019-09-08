يعقوبيان تقدمت باقتراحي قانون لتحصين وتفعيل عمل السلطة القضائية

تقدمت النائب ​بولا يعقوبيان​ باقتراحي قانون لتحصين وتفعيل عمل السلطة القضائية. ويرمي الاقتراح الاول إلى إلغاء مجالس العمل التحكيميَّة وتعديل أصول المحاكمات في قضايا العمل و​الضمان​ الإجتماعي، والاقتراح الثاني يرمي إلى إنشاء معهد الدروس القضائيَّة الشرعية والمذهبية.

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