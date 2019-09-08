أعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة أنه "توافرت معلومات لدى ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، حول قيام شخص بترويج حبوب الاكستاسي ومادتي ​الكوكايين​ و​حشيشة الكيف​ في محلة سليم سلام. وبتاريخ 3/9/2019 وفي المحلة المذكورة، ونتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات الرصد، تمكن هذا المكتب بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المشتبه به، ويدعى:م. س. (مواليد عام 1988، لبناني) وبتفتيش منزله، جرى ضبط كمية من حشيشة الكيف، /3/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين، ميزان حساس ومصفاة، كمية من العلب البلاستيكية ومن أكياس نايلون فارغة، دفاتر لف سجائر، سكين (6 طقات) إضافة الى مبلغ مالي والهاتف الذي يستخدمه في عمليات الترويج"، مشيرة الى انه "بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات في ​بيروت​ للعديد من الزبائن، وأودع ​القضاء​ المختص بناء على اشارته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف مروج ينشط في بيروت وضبط كمية من المخدرات بحوزته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.