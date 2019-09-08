شهيب في اليوم العالمي لمحو الامية: نؤكد المضي قدما في نشر العلم والمعرفة

اشار وزير التربية و​التعليم العالي​ ​اكرم شهيب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي الى انه "في اليوم العالمي لمحو الأمية، نؤكد المضي قدما في عملنا الهادف لنشر العلم والمعرفة لدى كل طفل وطفلة على الأراضي اللبنانية. هذا ونتعهد بإستكمال ما بدأناه لضمان جودة التعليم لكل طالب علم".

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