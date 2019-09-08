الخليل اولم لسفير الهند: متمسكون بحق لبنان في الدفاع عن سيادته

أولم ألامين العام لكتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل على شرف سفير الهند في لبنان سهيل عجاز خان الذي يزور حاصبيا، ترافقه زوجته وابنته وقائد الكتيبة الهندية في قوات اليونيفيل.
وأكد الخليل "التمسك بحق لبنان في الدفاع عن سيادته"، مستنكرا "الإعتداء على الضاحية ومحاولة إسرائيل تغيير قواعد الإشتباك، ما يؤكد نياتها العدوانية المبيتة"، مشيرا الى "خطورة إعتماد المجتمع الدولي معايير مزدوجة في التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي، ما يجعل إسرائيل تتمادى في عدوانها وعدائيتها".
وتطرق الى موضوع خرائط الألغام، مطالبا المجتمع الدولي ب "ضرورة الضغط على إسرائيل لتسليمها للأمم المتحدة، وبالتالي الى لبنان، لإيقاف مسلسل القتل المتنقل للأبرياء والمدنيين العزل".
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