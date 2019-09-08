الخليل اولم لسفير الهند: متمسكون بحق لبنان في الدفاع عن سيادته

أولم ألامين العام لكتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​ على شرف سفير الهند في ​لبنان​ سهيل عجاز خان الذي يزور ​حاصبيا​، ترافقه زوجته وابنته وقائد ​الكتيبة الهندية​ في ​قوات اليونيفيل​.

وأكد الخليل "التمسك بحق لبنان في الدفاع عن سيادته"، مستنكرا "الإعتداء على الضاحية ومحاولة ​إسرائيل​ تغيير قواعد الإشتباك، ما يؤكد نياتها العدوانية المبيتة"، مشيرا الى "خطورة إعتماد ​المجتمع الدولي​ معايير مزدوجة في التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي، ما يجعل إسرائيل تتمادى في عدوانها وعدائيتها".

وتطرق الى موضوع خرائط ​الألغام​، مطالبا المجتمع الدولي ب "ضرورة الضغط على إسرائيل لتسليمها للأمم المتحدة، وبالتالي الى لبنان، لإيقاف مسلسل القتل المتنقل للأبرياء والمدنيين العزل".