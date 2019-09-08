قوى الأمن: منع الدخول إلى الضاحية اعتبارا من الساعة 2 من بعد منتصف ليلة العاشر من محرم

أعلنت المديـرية العامـة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العـامـة أنه "لمناسبة ذكرى عاشوراء، سيقام يوم الثلاثاء 10/9/2019 مسيرة حاشدة تجوب شوارع ​الضاحية الجنوبية​ ل​مدينة بيروت​.

لذلك، سيتم منع مرور الآليات على مختلف أنواعها، عبر الطرقات المؤدّية إلى الضاحية، اعتباراً من الساعة 2.00 من فجر تاريخ 10/9/2019 حتى انتهاء المراسم، بإستثناء بعضها التي سيُمنع المرور عبرها اعتباراً من الساعة 5.00 من فجر التاريخ المذكور، ولحين انتهاء المراسم، وهي التالية:

_ من ​الطيونة​ بإتجاه طريق ​صيدا القديمة​.

_ من ​السفارة​ الكويتيّة بإتجاه ​جسر المطار​.

_ من مستديرة الصيّاد بإتجاه جادة ​عماد مغنية​ و​غاليري سمعان​".

ودعت المديرية "المواطنين الكرام لاخذ العلم وعدم سلوك هذه الطرقات، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال ​قوى الأمن الداخلي​ تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً لإزدحام".