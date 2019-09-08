ورشة عمل حول إدارة النفايات في نقابة مهندسي طرابلس

رعى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ ورشة عمل بعنوان "أية إدارة متكاملة للنفايات نريد في ​لبنان​؟"، نظمها ​تيار المستقبل​ والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في لبنان والتعاون الألماني، في قاعة المؤتمرات في ​نقابة المهندسين​ ب​طرابلس​.

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