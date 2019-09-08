لودريان: قنوات الحوار لا تزال مفتوحة بشأن النووي الإيراني









اسماء السيد - باريس: أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الأحد أن "قنوات الحوار لا تزال مفتوحة حتى اليوم" مع إيران غداة اعلان طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وقال الوزير الفرنسي في حديث لبرنامج "لو غران راندي فو" السياسي إن "قنوات الحوار لا تزال مفتوحة حتى اليوم" لكن "على إيران التخلي عن هذا النوع من الأعمال".