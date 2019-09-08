ترامب يعلن إلغاء "اجتماع سري" مع قادة حركة طالبان

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب اتهم طالبان بالسعي لاستخدام العنف لضمان مزيد من النفوذ لها.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء محادثات سلام مع حركة طالبان الأفغانية ردا على هجوم في كابل أسفر عن مقتل 12 شخصا من بينهم جندي أمريكي.

وكشف ترامب في سلسلة تغريدات أنه كان قد وافق على عقد اجتماع سري مع قادة طالبان في كامب ديفيد بولاية ماريلاند يوم الأحد، لكنه ألغي بعد إقرار الحركة بمسؤوليتها عن الهجوم.

وكان من المفترض أن يشارك الرئيس الأفغاني أشرف غني في الاجتماع، بحسب ترامب.

وكان المبعوث الخاص لترامب زلماي خليل زاده، أعلن يوم الاثنين الماضي، عن اتفاق سلام "مبدئ" مع طالبان. وجاء ذلك بعد جولات محادثات عدة بين الولايات المتحدة وممثلي الحركة عقدت في العاصمة القطرية الدوحة.

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واتهم ترامب الحركة بالسعي لاستخدام العنف لضمان مزيد من النفوذ لها.

وقال: "للأسف من أجل الحصول على نفوذ زائف، أقرت طالبان بهجوم في كابل قتل فيه أحد جنودنا البواسل".

وأضاف: "قررت على الفور إلغاء الاجتماع ووقف مفاوضات السلام".

وتنشر الولايات المتحدة حاليا قرابة 14 ألف جندي في أفغانستان. وكان يفترض أن تسحب 5400 جندي خلال 20 أسبوعا بموجب اتفاق السلام المقترح.