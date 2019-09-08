انقلاب حافلة في نواحي الراشيدية..6 قتلى وعشرات الجرحى وبحث متواصل عن المفقودين

استيقظت الراشيدية صباح اليوم الأحد، على فاجعة انقلاب حافلة، أسقطت ستة قتلى وعشرات المصابين.

وأفادت السلطات المحلية لولاية جهة درعة تافيلالت أنه وفي حصيلة أولية لقي 6 أشخاص مصرعهم فيما تم إنقاذ 27 آخرين من بين ركاب حافلة لنقل المسافرين تؤمن الربط بين الدار البيضاء والريصاني، انقلبت، صباح اليوم بقنطرة “واد دمشان” على مستوى جماعة الخنك إقليم الرشيدية، جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي.

وأوضحت السلطات أنه وعلى إثر هذا الحادث انتقلت إلى عين المكان كل المصالح المعنية والمختصة، حيث تم العمل على نقل الأشخاص الناجين والذين أصيب بعضهم بإصابات متفاوتة الخطورة صوب المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف لتلقي الإسعافات اللازمة.

ولا زال مفقودون جراء الحادث، حيث أعلنت السلطات تعبئة كافة الإمكانات البشرية واللوجستيكية من أجل البحث عن بقية ركاب الحافلة المعتبرين حاليا ضمن تعداد المفقودين.