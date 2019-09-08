باطمة تشرع في إجراءات متابعة مروجي الإشاعات

كشفت الفنانة دنيا باطمة، أمس السبت، أنها وكلت محامية، من أجل رفع دعوى قضائية ضد من روج أن لها علاقة بحساب “حمزة مون بيبي”، المثير للجدل.

وأعلنت باطمة أن محاميتها تعتزم مباشرة الاشتغال على القضية، يوم غد الاثنين، وذلك تزامنا مع تفنيدها شائعات منعها من مغادرة المغرب على خلفية التحقيق معها، إذ طارت إلى دولة البحرين رفقة ابنتها غزل.

ونفت باطمة، في منتصف الأسبوع الجاري، أخبار التحقيق معها، وشقيقتها ابتسام، في القضية نفسها.

وراجت، أخيرا، أخبار حول استدعاء عدد من الأشخاص للتحقيق معهم، على خلفية الاشتباه في وجود علاقة لهم بحساب “حمزة مون بيبي”، الذي يخضع صاحبه للتحقيق كذلك.