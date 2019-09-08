قاصرات يتهمن ثلاثيني باغتصابهن وتصويرهن العرائش..إحداهن “ملت” من الابتزازا وقدمت شكاية

تمكنت مصالح الأمن في مدينة العرائش، يوم أمس السبت، من اعتقال ثلاثيني، يشتبه في اغتصابه قاصرات، وتصويرهن، وابتزازهن بنشر صورهن، والتشهير بهن.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن المتهم، بعد تقديمه إلى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في طنجة، يوم أمس، تم إيداعه سجن “سات فيلاج” في طنجة.

وأفادت المصادر ذاتها أن إحدى القاصرات، وهي من ضحاياه، تقدمت بشكوى ضده، إذ لم تستطع مسايرة المتهم في ابتزازه لها كل فترة، ومطالبتها بمبالغ مالية مهمة، مقابل مسح صور جنسية تم التقاطها لها أثناء ممارسته الجنس عليها.

ودخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في العرائش على خط هذه القضية، التي أثارت الرأي العام في العرائش.

Advertisements

وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في العرائش أن الضحية القاصر لم تكن الوحيدة، التي سقطت في فخ هذا الشخص، بل تقدمت فتاة قاصرة أخرى إلى الشرطة القضائية، وتعرفت عليه، وحكت تفاصيل مهمة من علاقتها معه.

ومن خلال معطيات استقتها الرابطة ذاتها، أشارت إلى أن هناك ضحايا أخريات، من المحتمل أن يتقدمن للجهات المختصة، من أجل التبليغ عن هذا الشخص ومواجهته بكل الأدلة، والبراهين، التي تثبت تعرضهن للابتزاز المادي مقابل عدم نشر صورهن، وهن عاريات، أو في أوضاع مخلة بالحياء.