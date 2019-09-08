هاجر الريسوني لم تعترف مطلقا بالاجهاض.. محاميها السهلي يقول كل شيء عن تصريحاتها الحقيقية -فيديو

نفى المحامي سعد السهلي نفيا قاطعا ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول الأقوال التي أدلت بها موكلته الصحافية هاجر الريسوني للشرطة.

وأكد السهلي في حوار مع موقع اليوم 24 أن المحاضر الأصلية التي أنجزت أثناء الاستماع إلى الريسوني سجلت وبوضوح أنها لم تقم مطلقا بالإجهاض وأنها كانت يوم اعتقالها في زيارة للطبيب بعدما شعرت بمغص شديد في بطنها نتج عنه نزيف، ليقرر الطبيب إجراء تدخل جراحي مستعجل لتوقيف النزيف.

وأضافت أنها اعتقلت بعد مغادرتها لعيدة الطبيب رفقة خطيبها الذي كان قد حل بالمكان بعدما علم بالتدخل الجراحي حيث أتى لمدها بالمبلغ الإضافي الذي طلبه الطبيب.