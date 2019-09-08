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ضمت جماهير فريق الرجاء الرياضي، صوتها إلى الأصوات المطالبة، بإطلاق سراح الصحافية بجريدة “أخبار اليوم”، هاجر الريسوني، المعتقلة نهاية الأسبوع الماضي، بتهمة لم تقترفها.
ونشرت إحدى الصفحات المشعجة للرجاء، عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أمس السبت، صورة لهاجر، تضمنت عبارات تضامنية، بالإضافة إلى المطالبة بإطلاق سراحها.
واعتبرت الصفحة الرجاوية، أن اعتقال هاجر الريسوني، هو تصفية حسابات سياسية، ليس إلا، باعتبارها صحافية مزعجة، وتم تلفيق تهمة الإجهاض لها، من أجل إخراسها.
واستغربت الصفحة ذاتها، إطلاق القضاء سراح الإسباني، دانييل بالرغم من ثبوب اغتصابه لمجموعة من الأطفال، بمدينة القنيطرة، وفي المقابل يتم اللجوء إلى طرق غير شرعية للقضاء على الأقلام الحرة.
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الرجاء تعلن تضامنها مع الصحافية هاجر الريسوني: إنها تصفية حسابات- صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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