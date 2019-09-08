النقب: اعتقال مشتبهين هددا بنشر علاقة بين أشخاص وامرأة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت المحكمة في مدينة بئر السبع، اليوم الأحد، اعتقال شابين (20 عاما) من قرية شقيب السلام بالنقب لغاية تاريخ 10.09.2019، وذلك للاشتباه بالابتزاز تحت وطأة التهديد لآخرين بنشر أشرطة فيديو لعلاقة حميمية مع امرأة من خلال شبكة التواصل الاجتماعي، مطالبين بدفع المال مقابل عدم نشرها.
وادعت الشرطة أنها تلقت، في الأيام الأخيرة، عدة شكاوى من أشخاص تراسلوا في "غرفة دردشة مصورة" مع امرأة لم تكن بينهم وبينها معرفة سابقة، وبعد أيام من ذلك وصلتهم أشرطة فيديو وهم يظهرون فيها وإلى جانبها مطلبا بدفع المال مقابل عدم نشر الأشرطة التي وصفت بأنها فاضحة.
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