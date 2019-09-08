الأعرجي يحدد خيارين لحل الخلافات مع دول الجوار

حدد النائب ووزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي، الأحد، خيارين لحل الخلافات مع دول الجوار من بينهما الحوار المباشر، محذراً من "انتقائية التعامل". وقال الأعرجي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حل الخلافات والمشاكل مع دول الجوار من خلال التفاهم والحوار المباشر أو اللجوء متفقين إلى التحكيم الدولي". وحذر الأعرجي مما سماها "انتقائية التعامل".



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