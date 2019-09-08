خلية الصقور تفكك شبكة تضم 75 ارهابيا كانت تنوي تنفيذ عمليات بصلاح الدين

كشف الخبير الامني فاضل ابو رغيف، الاحد، ان خلية الصقور فككت اكبر شبكة ارهابية كانت تنوي تنفيذ عمليات بصلاح الدين، مبينا انها تضم 75 ارهابيا.
وقال ابو رغيف في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "خلية الصقور واستخبارات صلاح الدين فككتا اكبر شبكات الإرهاب في المحافظة"، مبينا ان "هذه الشبكة كانت تنوي تنفيذ عمليات ارهابية داخل صلاح الدين".
واضاف ان "المميز لهذهِ العملية الاستثنائية أنها استباقية واجهاضية، بمعنى ان المتهمين لم يستطيعوا تنفيذ مخططهم الإرهابي"، مشيرا الى ان "الشبكة تضم 75 ارهابي بينهم ناقلي للانتحاريين وشرعيين وإداريين".
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