نائب: سنعيد النظر بجميع الاتفاقيات البرية والبحرية مع الكويت

وقال المكتب الاعلامي للموسوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "النائب جواد الموسوي زار، اليوم، محافظة البصرة مع مجموعة من نواب تحالف سائرون للاطلاع على موانئها والاطلاع والتجاوزات من قبل الكويت على حدود العراق البرية والبحرية".وقال الموسوي، بحسب البيان، "عازمون على اعادة النظر بجميع الاتفاقيات البرية والبحرية مع جارتنا الكويت والتي تضمن الحق والعدالة للبلدين وسنعمل على ذلك باستخدام جميع الطرق القانونية والدبلوماسية والدولية".

وأضاف الموسوي، "لن نسمح او نقبل باي مشروع يضر بمصلحة العراق او سياسة فرض الامر الواقع بترسيم الحدود البرية والبحرية مع الكويت، وسنطالب ابتداء بالعودة الى الحدود البرية والبحرية المقرة والموجودة قبل حرب آب ١٩٩١"، مؤكدا على الحكومة بـ"ضرورة الاهتمام الشديد والكبير بموضوع اكمال انشاء ميناء الفاو الكبير".



وتساءل الموسوي، "عن ماهية الاسرار وراء عدم اكمال هذا المشروع العملاق والحيوي للعراق والمحدد موقعه منذ سنة ١٩٢١ واسباب عدم اكماله لغاية الآن، وماهي القوى التي تمنع وتحارب ذلك الانجاز؟".