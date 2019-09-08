نائب: سنعيد النظر بجميع الاتفاقيات البرية والبحرية مع الكويت

أكد النائب جواد الموسوي، الاحد، عزم مجلس النواب باعادة النظر بجميع الاتفاقيات البرية والبحرية مع الكويت، فيما نوه الى أن العراق لن يسمح باي مشروع يضر بمصلحته او سياسة فرض الامر الواقع بترسيم الحدود البرية والبحرية.
وقال الموسوي، بحسب البيان، "عازمون على اعادة النظر بجميع الاتفاقيات البرية والبحرية مع جارتنا الكويت والتي تضمن الحق والعدالة للبلدين وسنعمل على ذلك باستخدام جميع الطرق القانونية والدبلوماسية والدولية".
وأضاف الموسوي، "لن نسمح او نقبل باي مشروع يضر بمصلحة العراق او سياسة فرض الامر الواقع بترسيم الحدود البرية والبحرية مع الكويت، وسنطالب ابتداء بالعودة الى الحدود البرية والبحرية المقرة والموجودة قبل حرب آب ١٩٩١"، مؤكدا على الحكومة بـ"ضرورة الاهتمام الشديد والكبير بموضوع اكمال انشاء ميناء الفاو الكبير".
وتساءل الموسوي، "عن ماهية الاسرار وراء عدم اكمال هذا المشروع العملاق والحيوي للعراق والمحدد موقعه منذ سنة ١٩٢١ واسباب عدم اكماله لغاية الآن، وماهي القوى التي تمنع وتحارب ذلك الانجاز؟".
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