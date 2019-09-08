النزاهة: توقيف مسؤول في بلديات بابل لتلاعبه بقوائم الأُجراء اليوميين

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة كشفت عن حالات تلاعبٍ، وإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ في قوائم صرف الأجور لعددٍ من الأجراء اليوميين في مكتب مدير بلديَّات بابل".وأضافت، أن "فريق عمل من ملاكات مكتب تحقيق بابل، قام بالانتقال إلى مديرية البلديات، وتمكن بعد متابعة وتحرٍّ من ضبط مسؤول الموارد البشرية فيها، لقيامه بالتلاعب بقوائم صرف الأجور، وإضافة أسماء وهمية بصفة أجير يومي، بعدِّه المسؤول عن إعداد المواقف الشهرية الخاصة بصرف الأجور"، مبينة أنه "تم ضبط الأوامر الإدارية الخاصة بتشغيلهم وتنسيبهم للعمل في مكتب مدير بلديات بابل".

وأضافت، إنَّه تمَّ "تنظيم محضر أصوليّ بالمبرزات التي ضبطت بموجب مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر توقيفه استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".