النزاهة: توقيف مسؤول في بلديات بابل لتلاعبه بقوائم الأُجراء اليوميين

أعلنت هيئة النزاهة، الاحد، عن توقيف مسؤول في مديرية بلديات بابل قام بالتلاعب بقواء اجور عدد من الاجراء اليوميين، مبينة أن المسؤول اضاف أسماء وهمية، وتم ضبط الأوامر الإدارية الخاصة بتشغيلهم وتنسيبهم للعمل في مكتب المدير.
وأضافت، أن "فريق عمل من ملاكات مكتب تحقيق بابل، قام بالانتقال إلى مديرية البلديات، وتمكن بعد متابعة وتحرٍّ من ضبط مسؤول الموارد البشرية فيها، لقيامه بالتلاعب بقوائم صرف الأجور، وإضافة أسماء وهمية بصفة أجير يومي، بعدِّه المسؤول عن إعداد المواقف الشهرية الخاصة بصرف الأجور"، مبينة أنه "تم ضبط الأوامر الإدارية الخاصة بتشغيلهم وتنسيبهم للعمل في مكتب مدير بلديات بابل".
وأضافت، إنَّه تمَّ "تنظيم محضر أصوليّ بالمبرزات التي ضبطت بموجب مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر توقيفه استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".
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