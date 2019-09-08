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نائب يدعو الحكومة إلى إرسال وزرائها للبرلمان تفادياً للاستجوابات

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دعا النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الأحد، الحكومة إلى الإسراع بإرسال الوزراء إلى اللجان البرلمانية المختصة تفادياً لاستضافات واستجوابات "قد تطيح" بعدد من الوزراء، مبيناً أن وزارات المالية والكهرباء والزراعة والاتصالات تحوم حولها "جملة من الاعتراضات".
وقال المسعودي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك آليات للاستضافة والاستجواب تم تحديدها بالفصل التاسع والعاشر والحادي عشر من النظام الداخلي، والتي تتضمن الإجراء الشكلي أولاً من خلال عرض الأسئلة على لجنة خاصة لبيان مدى قانونيتها ودقتها ومن ثم يأتي دور رئاسة المجلس لوضع أولويات للاستضافة والاستجواب".

وأشار المسعودي، إلى أن "وزارات المالية والكهرباء والزراعة والاتصالات هي في مقدمة الوزارات التي تحوم حولها جملة من الاعتراضات والمشاكل والتي تمكن الكتل السياسية من الدخول عبر تلك الوزارات لاستجواب الوزراء المعنيين فيها".

وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية لديها متسع من الوقت للدخول بشكل مباشر إلى البرلمان ولجانه لتفادي مثل هكذا استضافات واستجوابات قد تطيح بعدد من الوزراء"، داعيا الحكومة إلى "الاسراع بإرسال الوزراء إلى اللجان البرلمانية المختصة لبيان مدى الكفاءة الإدارية وتنفيذ البرنامج الوزاري والمؤشرات الموجودة في تلك الوزارات لدى اللجان".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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