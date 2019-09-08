نائب يدعو الحكومة إلى إرسال وزرائها للبرلمان تفادياً للاستجوابات

دعا النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الأحد، الحكومة إلى الإسراع بإرسال الوزراء إلى اللجان البرلمانية المختصة تفادياً لاستضافات واستجوابات "قد تطيح" بعدد من الوزراء، مبيناً أن وزارات المالية والكهرباء والزراعة والاتصالات تحوم حولها "جملة من الاعتراضات".
وأشار المسعودي، إلى أن "وزارات المالية والكهرباء والزراعة والاتصالات هي في مقدمة الوزارات التي تحوم حولها جملة من الاعتراضات والمشاكل والتي تمكن الكتل السياسية من الدخول عبر تلك الوزارات لاستجواب الوزراء المعنيين فيها".
وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية لديها متسع من الوقت للدخول بشكل مباشر إلى البرلمان ولجانه لتفادي مثل هكذا استضافات واستجوابات قد تطيح بعدد من الوزراء"، داعيا الحكومة إلى "الاسراع بإرسال الوزراء إلى اللجان البرلمانية المختصة لبيان مدى الكفاءة الإدارية وتنفيذ البرنامج الوزاري والمؤشرات الموجودة في تلك الوزارات لدى اللجان".
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