نائب يدعو الحكومة إلى إرسال وزرائها للبرلمان تفادياً للاستجوابات

وقال المسعودي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك آليات للاستضافة والاستجواب تم تحديدها بالفصل التاسع والعاشر والحادي عشر من النظام الداخلي، والتي تتضمن الإجراء الشكلي أولاً من خلال عرض الأسئلة على لجنة خاصة لبيان مدى قانونيتها ودقتها ومن ثم يأتي دور رئاسة المجلس لوضع أولويات للاستضافة والاستجواب".وأشار المسعودي، إلى أن "وزارات المالية والكهرباء والزراعة والاتصالات هي في مقدمة الوزارات التي تحوم حولها جملة من الاعتراضات والمشاكل والتي تمكن الكتل السياسية من الدخول عبر تلك الوزارات لاستجواب الوزراء المعنيين فيها".

وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية لديها متسع من الوقت للدخول بشكل مباشر إلى البرلمان ولجانه لتفادي مثل هكذا استضافات واستجوابات قد تطيح بعدد من الوزراء"، داعيا الحكومة إلى "الاسراع بإرسال الوزراء إلى اللجان البرلمانية المختصة لبيان مدى الكفاءة الإدارية وتنفيذ البرنامج الوزاري والمؤشرات الموجودة في تلك الوزارات لدى اللجان".