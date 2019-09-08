مفاوضات تشكيل جبهة معارضة وصلت لمراحل متقدمة وهناك خلاف وحيد بشأنها

افاد مصدر برلماني، الاحد، بأن مفاوضات تشكيل جبهة معارضة وصلت لمراحل متقدمة، فيما اشار الى ان هناك خلاف وحيد بشأنها.

وقال المصدر ان "مفاوضات تشكيل جبهة المعارضة وصلت الى مراحل متقدمة"، مبينا ان "الخلاف الوحيد المتبقي يرتبط بمسائل بسيطة، تتعلق بشكل وإدارة الجبهة المعارضة".

واكد المصدر ان "هناك اتصالات مكثفة مع قوى عربية سنية غير مشاركة بالحكومة، متحدثة عن الحصول على إشارات إيجابية من قبلها"، موضحا ان "هناك مساع لإشراك أكبر عدد من القوى السياسية المعارضة في عملية اختيار وزراء الظل ليحصلوا على أكبر قدرٍ من المقبولية".

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من جهته، نقلت صحيفة عربية عن القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري قوله ان "عدد وزراء الظلّ سيكون 22، وسيتم اختيارهم تباعاً من المستقلين والمتخصصين وفقاً لمعايير معينة"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "مسألة اختيار رئيس لحكومة الظلّ لم تبحث بعد".

وأوضح الشمري أن التيار الذي ينتمي إليه "يقوم حالياً بإجراء مفاوضات مع قوى سياسية ومجتمعية بهدف إقناعها بالانضمام الى جبهة المعارضة"، مؤكداً أن هذه الجبهة "ستعلن برنامجها خلال أسابيع، على أن يعلن عن أسماء المشاركين في حكومة الظلّ خلال شهرين، بالتزامن مع الكشف عن القوى والجهات والشخصيات التي تتألف منها الجبهة".

وأعلن النائب عن كتلة الحكمة النيابية محمود ملا طلال، في الثالث من ايلول الحالي، عن انضمام النائبين علاء سكر الدلفي ورياض التميمي بشكل رسمي الى جبهة المعارضة، مبينا ان هذه الجبهة ستعمل على اكثر من اتجاه ومفصل فبالاضافة الى تشكيل حكومة الظل فانها ستعمل على خلق بيئة تفاهمات وشراكات من اجل تغير واصلاح حقيقي يهدف الى مغادرت المحاصصه وخلق بيئة المنطق في العمل والجدية في التنفيذ.