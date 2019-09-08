بالصور.. معمل للعبوات الناسفة والمتفجرات في الموصل

افاد مصدر امني، الاحد، بأن قوة امنية فككت معملا للعبوات الناسفة والمتفجرات في الموصل. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من مكافحة المتفجرات قامت اليوم بتفكيك ومعالجة معمل لتصنيع العبوات الناسفة والمواد المتفجرة ضمن حي اليرموك الجانب الايمن من مدينة الموصل". Advertisements



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