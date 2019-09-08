وزير الداخلية يشدد باتخاذ التدابير الاحترازية حول مجالس ومواكب العزاء في بغداد

وقال المكتب الاعلامي للياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري عقد اليوم، اجتماعاً بمقر شرطة بغداد بحضور قائد الشرطة اللواء صلاح مهدي ومدير عام المرور اللواء زهير الخفاحي وعدد من كبار الضباط والقادة الأمنيين".وأضاف المكتب، أن "الياسري تابع الإجراءات الأمنية الخاصة بالخطة الأمنية لتأمين الشعائر الحسينية في شهر محرم الحرام، واطلع على الإجراءات الأمنية المتخذة في مختلف قواطع المسؤولية".

وأكد الياسري، بحسب الببيان، "على التنسيق والتعاون مع قيادة عمليات بغداد لضمان عدم حدوث أي خرق أمني في العاصمة"، موعزاً إلى كافة القواطع بـ"تشديد التدابير الاحترازية حول مجالس ومواكب العزاء الحسينية".

ووجه الياسري، بـ "مضاعفة الجهود الأمنية في العاصمة بغداد"، مشدداً على "ضرورة توفير الأجواء الملائمة لممارسة الشعائر وضمان سلامة الزائرين".