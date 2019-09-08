اعتقال 'ارهابي' كان مقاتلا بـ'ديوان الجند' خلال فترة سيطرة 'داعش' على الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن اعتقال عنصر بـ"داعش" في الموصل، مبينة أن المعتقل كان مقاتلا فيما يسمى "ديوان الجند" خلال فترة سيطرة التنظيم على المدينة. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية شرطة الحدباء التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على مذكرة قبض صادرة عن القضاء وتعاون المواطنين تم القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابية".



وأضاف معن، أن "الملقى القبض عليه كان يعمل مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرتهم الاجرامية على مدينة الموصل".

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