تحرير مختطف من أهالي الأنبار في بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، اليوم الأحد، تحرير مختطف من أهالي محافظة الأنبار في بغداد، وإلقاء القبض على خاطفيه.
وأضاف، أنه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الأنبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار تم تشكيل فريق عمل من الضباط الأكفاء من مديرية مكافحة إجرام الأنبار وشعبة إجرام الفلوجة وأجريت المتابعة على أرقام قد وردت إلى والد المفقود بالمساومة حيث تم تحديد مكان أصحاب الهواتف المتصلة في بغداد /الشعلة".
وتابع، أنه "تم استحصال الموافقات القضائية الأصولية من قبل قاضي التحقيق وانتقلت مفارز مكافحة إجرام الأنبار بالتعاون والتنسيق مع شعبة مكافحة إجرام الغزالية وشعبة مكافحة إجرام الحرية في بغداد، وتم إلقاء القبض على الخاطفين كل من (ع. ك.ع) و(ع.م.ع) في بغداد /الشعلة/ حي الجوادين وتحرير المخطوف وتسليمه إلى ذويه بوقت قياسي لا يتجاوز (24) ساعة".
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