تحرير مختطف من أهالي الأنبار في بغداد

وقال المكتب الإعلامي للقيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بتأريخ 6/9/2019 استخبرنا من والد المخطوف (ح. ع) بأن ولده (أ. ح. ع) ذهب إلى جهة مجهولة ولم يعرفوا مصير ابنهم، وقد قام والده بتسجيل إخبار في مركز شرطة الجزيرة وعرض الموضوع على قاضي التحقيق الذي قرر إحالة الأوراق التحقيقية إلى مديرية مكافحة إجرام الأنبار حسب الاختصاص الوظيفي".وأضاف، أنه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الأنبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار تم تشكيل فريق عمل من الضباط الأكفاء من مديرية مكافحة إجرام الأنبار وشعبة إجرام الفلوجة وأجريت المتابعة على أرقام قد وردت إلى والد المفقود بالمساومة حيث تم تحديد مكان أصحاب الهواتف المتصلة في بغداد /الشعلة".

وتابع، أنه "تم استحصال الموافقات القضائية الأصولية من قبل قاضي التحقيق وانتقلت مفارز مكافحة إجرام الأنبار بالتعاون والتنسيق مع شعبة مكافحة إجرام الغزالية وشعبة مكافحة إجرام الحرية في بغداد، وتم إلقاء القبض على الخاطفين كل من (ع. ك.ع) و(ع.م.ع) في بغداد /الشعلة/ حي الجوادين وتحرير المخطوف وتسليمه إلى ذويه بوقت قياسي لا يتجاوز (24) ساعة".