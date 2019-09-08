أوامر ملكية سعودية وأزمة في تركيا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الأحد 8 سبتمبر/أيلول 2019 تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة: حزب الله يستغل ألمانيا لجمع الأموال.. وبرلين تراجع ملفه، ومقررة أوروبية لأردوغان: عزل أكرم أوغلو نتائجه خطيرة، وحمدوك يدعو الأمم المتحدة إلى تنظيم الدعم لحكومة السودان، وأسبوع قطر.. أفعى و٤ قرود تثير السخرية من سياسات "الحمدين"، وأمريكا تدعو كوريا الشمالية لعدم عرقلة استئناف المباحثات النووية، وأردوغان يعتزم عزل 13 رئيس بلدية.. والمعارضة: دليل فشل النظام، وحمدوك يزور جنوب السودان لإجراء محادثات سلام الجمعة، وأوامر ملكية سعودية تشمل تعيين عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة.

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كما تقرأون: مقتل وإصابة مئات الحوثيين بينهم قيادات بارزة بصعدة اليمنية، وتقرير: التزام إماراتي ثابت بوحدة السودان واستقراره، ومحمد بن سلمان وماكرون يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات، واستنكار أوروبي لسجن معارضة تركية بزعم إهانة أردوغان، والقصة الكاملة لإرهابي إخواني مطلوب في مصر وأمريكا، والرئيس المؤقت لمنظمة الطاقة النووية يصل إلى طهران، وشعار "ارحل".. كابوس يطارد "الشاهد" بانتخابات تونس، واستقالة وزيرة العمل البريطانية احتجاجا على "بريكست"، وغارات إسرائيلية على عدة أهداف في قطاع غزة.

وفي الاقتصاد تطالعون: ماكرون يدعو إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية، وخفض الضرائب وإنعاش النمو أولويات الحكومة الجديدة في إيطاليا، و"إكسون موبيل" تعتزم بيع أصولها في النرويج بـ4,2 مليار دولار، والحرب التجارية تبطئ نمو الوظائف الأمريكية في أغسطس، و18 مليار دولار الناتج الإجمالي لسلطنة عمان في 3 أشهر، و"مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجولي شيك" تدشنان محطة لوجستية إقليمية، وشركات إماراتية تعرض خبراتها في الطاقة المتجددة بمؤتمر "أبوظبي العالمي".

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث في مجالات الرأي والرياضة والثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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