وفد أمني مصري يصل إلى غزة الأحد لمتابعة ملف التهدئة

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العين الإخبارية - وكالاتالأحد 2019/9/8 12:42 م بتوقيت أبوظبي
وفد أمني مصري خلال زيارته مؤخرا لقطاع غزة
يصل وفد أمني مصري ،الأحد، إلى قطاع غزة لبحث تثبيت تفاهمات التهدئة إلى جانب طرح قضية المصالحة الفلسطينية.
وكان وفد مصري قد وصل يوليو/تموز الماضي، إلى قطاع غزة عن طريق معبر بيت حانون (إيرز) شمال القطاع.
وضم الوفد المصري وقتها وكيل جهاز المخابرات العامة أيمن بديع ومسؤول الملف الفلسطيني في الجهاز اللواء أحمد عبدالخالق إلى القطاع.
وقد رحبت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة بقدوم الوفد إلى غزة، متمنية نجاح جهوده في تحقيق المصالحة والشراكة الوطنية.
وناقشت اللقاءات الوفد تطورات الأوضاع في فلسطين، سواء فيما يتعلق بالجهود التي تقوم بها مصر بشأن إنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية خاصة في ضوء التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها، والموقف الفلسطيني الموحد في مجابهة ما تسمى (صفقة القرن) وضرورة البناء على هذا الموقف".
كما جرى مناقشة المصاعب التي تواجه السلطة الفلسطينية بسبب حجز أموال المقاصة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى سياسات الاحتلال وإجراءاته، خاصة ما يتعلق بالقدس واستمرار هدم منازل المواطنين واستمرار سياسة التوسع الاستيطاني.
وتتوسط مصر في محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لتعزيز تفاهمات وقف إطلاق النار.
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