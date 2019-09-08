دوريات أمريكية-تركية لتفعيل "المنطقة الآمنة" شمال سوريا

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وكالاتالأحد 2019/9/8 11:34 ص بتوقيت أبوظبي
قوات تركية على الحدود مع سوريا - أرشيفية
عبرت عربات عسكرية تركية شمال شرقي سوريا، الأحد، لبدء دوريات مشتركة مع الولايات المتحدة لإقامة "منطقة آمنة" على طول الحدود.
وانضمت لسيارات تحمل أعلاما تركية إلى السيارات الموجودة في سوريا والتي تحمل أعلاما أمريكية على بُعد نحو 15 كم شرق مدينة أكاكالي الحدودية التركية، بالقرب من تل أبيض في سوريا.
ودخلت 6 آليات مدرعة تركية إلى الجهة السورية للانضمام إلى المدرعات الأمريكية قبل أن تنطلق أولى الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 7 أغسطس/آب الماضي.
ويهدف الاتفاق إلى إنشاء منطقة آمنة تفصل بين مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، والحدود التركية.
يشار إلى أن قوات حماية الشعب الكردية تسيطر على المنطقة الواقعة شرق الفرات في سوريا.
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