الان تتابع فرنسا: استهداف الحوثيين لمطارات ⁧السعودية⁠ ⁠⁩وضعُ لا يُطاق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 35 دقيقة - 11:50 ص, 8 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 في تصريح لوزير خارجيتها باريس- الخليج 365: قال وزير الخارجية الفرنسي أن استهداف الحوثيين لمطارات ⁧السعودية⁠ ⁠⁩وضعُ لا يُطاق. وانتقد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الأحد بشدة محاولات الحوثيين استهداف مطارات السعودية.واعتبر لودريان في مقابلة صحفية أن “استهداف الحوثيين لمطارات السعودية وضع لا يُطاق”.

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