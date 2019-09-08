تصميم توقعي لهاتف آيفون 11 باللون الجديد

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

تكشف أبل Apple بعد غد الثلاثاء في ولاية كاليفورنيا عن هواتف آيفون الجديدة المزودة بكاميرا ثلاثية لأول مرة في تاريخ الشركة الأمريكية، وفق مصادر.



ورغم سعي الشركة إلى المحافظة على عدم الإفصاح عن تفاصيل هواتفها الجديدة إلا أن ذلك لم يوقف التسريبات عبر الإنترنت.

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وأشار موقع Mobile Fun إلى أن هواتف آيفون الجديدة لهذا العام بلون جديد يدعى "Aura" وسيأتي مع جهازي آيفون 11 برو وآيفون 11 Max برو.

اللون الجديد لهواتف آيفون يشبه لون Aura Glow الذي شوهد في هاتف سامسونج جالاكسي نوت 10.

إذا كانت مزاعم المصدر صحيحة، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها أبل هذا النوع من الألوان في أحد منتجاتها.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف آيفون 11 سيكون متاحا بـ5 ألوان، الأخضر والأزرق والأصفر والأحمر والأرجواني، وتظهر هذه الألوان في شعار إعلان أبل للحدث، ما يشير إلى أن الشائعات قد تكون حقيقية.