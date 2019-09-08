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الأحد 8 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
تكشف أبل Apple بعد غد الثلاثاء في ولاية كاليفورنيا عن هواتف آيفون الجديدة المزودة بكاميرا ثلاثية لأول مرة في تاريخ الشركة الأمريكية، وفق مصادر.
ورغم سعي الشركة إلى المحافظة على عدم الإفصاح عن تفاصيل هواتفها الجديدة إلا أن ذلك لم يوقف التسريبات عبر الإنترنت.
وأشار موقع Mobile Fun إلى أن هواتف آيفون الجديدة لهذا العام بلون جديد يدعى "Aura" وسيأتي مع جهازي آيفون 11 برو وآيفون 11 Max برو.
اللون الجديد لهواتف آيفون يشبه لون Aura Glow الذي شوهد في هاتف سامسونج جالاكسي نوت 10.
إذا كانت مزاعم المصدر صحيحة، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها أبل هذا النوع من الألوان في أحد منتجاتها.
وتشير التسريبات إلى أن هاتف آيفون 11 سيكون متاحا بـ5 ألوان، الأخضر والأزرق والأصفر والأحمر والأرجواني، وتظهر هذه الألوان في شعار إعلان أبل للحدث، ما يشير إلى أن الشائعات قد تكون حقيقية.
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كانت هذه تفاصيل خبر تصميم توقعي لهاتف آيفون 11 باللون الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.