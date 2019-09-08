صعدة.. قصف جوي ومدفعي على مواقع وتجمعات المليشيا في باقم ورازح

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الأحد 8 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قصت القوات السعودية، اليوم الأحد، أيلول 08، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي عنيف.
وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازلت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.
وذكرت المصادر أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من الماوقع المستهدفة بالقصف.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.
وفي وقت متأخر من مساء أمس، تعرضت مواقع وتجمعات المليشيا في مديرية باقم بالمحافظة ذاتها، لقصف جوي عنيف.
وقالت مصادر قبيلة إن عددا من مسلحي مليشيا الحوثي قتلوا من جراء القصف.
وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل يومي منذ العام 2015.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.