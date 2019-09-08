صحيفة: وزير الخارجية الياباني قد يتولى وزارة الدفاع

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الأحد 8 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قالت صحيفة سانكي شيمبون اليابانية اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء شينزو آبي يفكر في إسناد وزارة الدفاع إلى وزير الخارجية تارو كونو خلال التعديل الوزاري الذي سيجريه هذا الأسبوع.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تذكر اسمها، إن كونو قد يخلف وزير الدفاع الحالي تاكيشي إيوايا عقب الموقف المتشدد الذي اتخذه وزير الخارجية ضد كوريا الجنوبية بشأن قضايا تعود لزمن الحرب والذي أدى إلى توتر العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين.
وذكرت الصحيفة أن آبي يأمل بأن يعزز كونو (56 عاماً) دور اليابان في التعاون الأمني الثلاثي بين طوكيو وواشنطن وسيؤول وسط استمرار الخلاف، ويشتهر كونو بعلاقاته الوثيقة مع الولايات المتحدة وعلاقته الإيجابية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
ولم يتسن الاتصال على الفور بوزارة الدفاع للتعليق على ذلك، وذكرت صحيفة يوميوري يوم الأربعاء الماضي أن من المتوقع أن يحل وزير الاقتصاد توشيميتسو موتيجي محل كونو وزيراً للخارجية في التعديل المتوقع في 11 سبتمبر(أيلول) الجاري.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.