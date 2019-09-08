صحيفة: وزير الخارجية الياباني قد يتولى وزارة الدفاع

Advertisements Advertisements

الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة سانكي شيمبون اليابانية اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء شينزو آبي يفكر في إسناد وزارة الدفاع إلى وزير الخارجية تارو كونو خلال التعديل الوزاري الذي سيجريه هذا الأسبوع.



Advertisements

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تذكر اسمها، إن كونو قد يخلف‭‭ ‬‬وزير الدفاع الحالي تاكيشي إيوايا عقب الموقف المتشدد الذي اتخذه وزير الخارجية ضد كوريا الجنوبية بشأن قضايا تعود لزمن الحرب والذي أدى إلى توتر العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين.

وذكرت الصحيفة أن آبي يأمل بأن يعزز كونو (56 عاماً) دور اليابان في التعاون الأمني الثلاثي بين طوكيو وواشنطن وسيؤول وسط استمرار الخلاف، ويشتهر كونو بعلاقاته الوثيقة مع الولايات المتحدة وعلاقته الإيجابية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ولم يتسن الاتصال على الفور بوزارة الدفاع للتعليق على ذلك، وذكرت صحيفة يوميوري يوم الأربعاء الماضي أن من المتوقع أن يحل وزير الاقتصاد توشيميتسو موتيجي محل كونو وزيراً للخارجية في التعديل المتوقع في 11 سبتمبر(أيلول) الجاري.