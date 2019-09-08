مسئول أمريكي: لن تحصل إيران على إعفاء من العقوبات المفروضة

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الأحد 8 سبتمبر 2019

جون بولتون

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أمس السبت، إن طهران لن تحصل على أي إعفاء من العقوبات التي تفرضها واشنطن عليها.



وأضاف بولتون، في تغريدة على تويتر، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران مستمرة لحين توقف طهران عن الكذب ونشر الرعب.

وحول ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"، تابع بولتون "واهم من يعتقد أن ناقلة النفط الإيرانية لم تكن في طريقها إلى سوريا".

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ونشر مستشار الأمن القومي الأمريكي صورة ملتقطة من الأقمار الصناعية، بتاريخ 6 سبتمبر/أيلول الجاري تظهر ناقلة النفط الإيرانية قبالة القاعدة البحرية في طرطوس السورية.‎

وأعلنت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أمس الجمعة، أن ناقلة النفط "أدريان داريا 1"، المفرج عنها من السلطات في مضيق جبل طارق، أفرغت حمولتها في أحد الموانئ السورية.

قبيل الإعلان الإيراني، كانت وزارة الخزانة الأمريكية حذرت من معاقبة أي جهة تحاول تزويد الناقلة الإيرانية بالوقود.

وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت الناقلة التي كانت تعرف سابقا باسم "جريس 1" قبالة جبل طارق في 4 من يوليو/تموز للاشتباه في نقلها النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأوروبية.

يشار إلى أن حكومة جبل طارق أفرجت عن الناقلة في 14 أغسطس/آب بعدما تلقت ضمانات رسمية مكتوبة من إيران بأن الناقلة لن تفرغ شحنتها البالغة 2.1 مليون برميل في سوريا.‎