الرئيس المؤقت لمنظمة الطاقة النووية يصل إيران

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الأحد 8 سبتمبر 2019

كورنيل فيروتا

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت مصادر إعلامية إن الرئيس المؤقت للمنظمة الدولية للطاقة النووية، كورنيل فيروتا، وصل اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيرانية (طهران).



ومن المقرر أن يلتقي "فيروتا"، خلال تلك الزيارة، مع المسؤولين الإيرانيين لإجراء مباحثات حول البرنامج النووي.

وكان مسؤول إيراني أعلن تقليص بلاده من جديد الالتزام بالاتفاق النووي بداية من أول أمس الجمعة.

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وأقدمت إيران على رفع قيودها المفروضة على الأبحاث والتنمية التي كان الاتفاق النووي ينص عليها.

كما هددت طهران بزيادة احتياطي اليورانيوم من خلال أكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي، وفقاً للمسؤول نفسه.

وتعليقا على هذه الخطوة، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن قرار إيران بتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة، لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب "مخيب للغاية".

وأكدت الخارجية البريطانية في بيان "أن هذا التطور الذي يخالف التعهدات في الاتفاق المبرم مخيب للغاية في الوقت الذي نسعى فيه مع شركائنا الأوروبيين والدوليين لنزع فتيل الأزمة مع إيران".

يشار إلى أن إيران كانت أكدت أنه خلال الشهرين المقبلين سيصبح 164 جهازا من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي 4" جاهزا للتشغيل.