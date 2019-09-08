مستجدات قضية شقيق أمير قطر في أمريكا: تهديد للمحامية ورشوة وابتزاز

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الأحد 8 سبتمبر 2019

شقيق أمير قطر

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت محامية ماثيو بيتارد وماثيو ايندي إنها تعرضت لمطاردة من جانب مجهولين قاموا بتتبع ومراقبة تحركاتها طوال فترة الصباح.



ولا تزال قضية الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، الأخ الأصغر غير الشقيق لأمير قطر تتوالى فصولاً بعد أن رفع مواطنان أميركيان (ماثيو بيتارد وماثيو ايندي)، دعوى قضائية ضده أمام محكمة اتحادية في فلوريدا.

وأضافت المحامية في تغريدة على حسابها على تويتر قبل يومين: "مساء الخير للجميع فيما عدا هؤلاء الرجال الذين كانوا يتتبعوني لمراقبة تحركاتي هذا الصباح. أنا غير خائفة ولم يتم ترهيبي. عليكم قراءة هذا الجزء مرة أخرى. سأواصل النقر على نوافذكم المعتمة وألوح لكم مرسلة القبلات".

ابتزاز

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وكانت المحامية كتبت في تغريدة سابقة يوم الخامس من سبتمبر قائلة: هناك أشياء لا أفعلها 1. ابتزاز حكومة دولة أجنبية أو الطلب منها دفع رشوة 2. محاولة خرق محرّك خاص بهدف تدمير إثباتات متعلقة بقضية قانونية قائمة"

وتابعت المحامية ريبيكا كاستانيدا ومقرّها في فلوريدا: "ما أفعله هو: التقاضي، تعويض 33 مليون دولار".

وعلى الأرجح فإن تلك التغريدة حملت الكثير من المعاني، خصوصاً أن المحامية المذكورة تقدمت بدعوى باسم ماثيو بيتارد وماثيو ايندي، اللذين يتهمان فيها الشيخ خالد بن حمد آل ثاني الأخ غير الشقيق لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بأنه طلب من أحدهما قتل شخصين في كاليفورنيا عندما كان الشيخ خالد في الولاية الغربية منذ عامين، كما تتهم الدعوى خالد آل ثاني بتهديد بيتارد بالقتل عندما كان في الدوحة، واحتجاز حرّية ايندي في قطر، وحرمان الاثنين من تعويضات عمل وأجور مستحقة، لذا طلبا تعويضات تصل إلى 33 مليون دولار.

التشهير بالمحامية

وذكرت مصادر أن ممثلين للشيخ خالد آل ثاني عرضوا مبلغاً "محترماً" لإقفال القضية، إلا أن المدعين رفضا العرض، وحاولت المحامية كاستانيدا الاتصال بممثلين للشيخ خالد آل ثاني وشركات تمثّله، لكن المحامين تراجعوا عن تمثيل الشيخ خالد آل ثاني وشركاته، لتفاجأ بعدها بأن الأطراف المنخرطة في القضية تتهمها بابتزاز حكومة قطر.

إلى ذلك، أفادت مصادر مختلفة أن القطريين طلبوا من صحافيين تدفع لهم مؤسسات قطرية مختلفة، أن يزعموا في مقالاتهم أن المحامية تبتز الحكومة القطرية، وأنها تطلب رشوة ولعل هذا ما يبرر تغريدة المحامية.