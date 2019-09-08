قرقاش: نتطلع إلى حراك سياسي هدفه مصلحة الوطن والمواطن

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الأحد 8 سبتمبر 2019

قرقاش

كتب الخليج 365

قال وزير الدولة الإمارات للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إنه يتطلع إلى حوار مجتمعي بناء وحراك سياسي مسؤول هدفه مصلحة الوطن والمواطن، مع بدء الحملات للانتخابات الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي اليوم.



وأضاف الدكتور أنور قرقاش في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر صباح اليوم الإثنين: "صوتنا مسؤولية، وتجاوبنا مع صاحب الطرح الهادف ومن يحمل معه الوعي والخبرة والوفاء".

وتنطق اليوم الأحد الحملات الدعائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 2019، وتستمر حتى صلاة الجمعة يوم 4 من أكتوبر المقبل، على أن تفتح صناديق الاقتراع يوم الـ 5 من أكتوبر المقبل فى 39 مركزا انتخابيا.

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وفي وقت سابق أصدرت اللجنة الوطنية الاماراتية للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين، التي ضمت 495 مرشحاً ومرشحة، بينهم 180 من النساء، بنسبة (36.36%) من إجمالي عدد المرشحين، فيما بلغت نسبة الشباب بين المرشحين 37%، مقابل 63% للفئة العمرية من 40 إلى 60 عاماً، بينما شهدت القائمة النهائية ستة مرشحين من فئة أصحاب الهمم.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التصويت خارج دولة الإمارات في 118 مركز انتخابى موجودة في السفارات وقنصليات الدولة في الخارج خلال يومي الأحد والاثنين الموافقين 22 و23 من سبتمبر الجاري، عن طريق نظام التصويت اليدوي، أي من خلال استخدام أوراق الاقتراع، وفقا للجنة الوطنية للانتخابات فى تغريده لها نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأكدت اللجنة أن أعضاء الهيئات الانتخابية المقيمين أو المتواجدين في تلك الدول سيتمكنون من اختيار من يمثلهم بكل يسر وسهولة، نظراً للجاهزية والخطة التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات.

سشار إلى أن المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات يعتبر السلطة الرابعة فى الدولة، وله دوره البرلمانى والاستشارى كممثل لشعب الإمارات كافة، ويتشكل المجلس من 40 عضوًا، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب.

كما يعتبر المجلس من أهم مهام المجلس، مراجعة القوانين الاتحادية ورفع التوصيات بشأنها، ومنها مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدول إبداء الرأى فى المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التى تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات.