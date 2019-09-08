قناة مباشر قطر الضوء على تحركات تميم بن حمد فى ليبيا 

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الأحد 8 سبتمبر 2019

تميم بن حمد

كتب متابعات_الخليج 365

سلطت قناة مباشر قطر الضوء على تحركات تميم بن حمد أمير قطر فى ليبيا مؤكدة أن التنظيمات الإرهابية تمتد فى طرابلس تحت غطاء سياسى من حكومة الوفاق، فى ظل دعم عسكرى ولوجيستى من نظام الحكم فى قطر.

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وقالت مباشر قطر فى تقرير نشرته الثلاثاء، إن هناك زيادة فى عدد العمليات الإرهابية، فضلا عن رصد أكثر من 700 عنصر إرهابى انضموا إلى داعش فى الفترة الأخيرة داخل ليبيا بينهم مرتزقة أجانب، تم جلبهم من الأراضى السورية بتنسيق مالى ولوجستى من تميم بن حمد أمير قطر، الذى لا تتوقف طائراته عن التحليق إلى مطار معتيقة بطرابلس.

ولفت التقرير، إلى أن ليبيا تحولت إلى ساحة لتجربة الأسلحة الجديدة والقديمة، فى إشارة إلى الأسلحة التركية، الممولة من المافيا القطرية وذلك بسبب مخططات تميم بن حمد راعى الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط على حد وصفها.