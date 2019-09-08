- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الأحد 8 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أدان وزير الدفاع الأمريكى مارك آسبر، اليوم انتهاك إيران الأخير لنصوص الاتفاق الدولى الموقع مع الدول الكبرى عام 2015 من خلال حقن غاز اليورانيوم فى أجهزة الطرد المركزى المتطورة.
وأضاف آسبر فى تصريحات صحفية أدلى به فى باريس أن التحركات الإيرانية الأخيرة والتى تهدف إلى استخدام أجهزة طرد مركزى أكثر سرعة، يجب ألا تكون مفاجأة لاحد. وقال "إن سعى إيران لتحقيق أهدافها المتعلقة بالبرنامج النووى ليس أمرا مفاجئا".
يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت إثر تولى الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الدولى بشأن برنامج إيران النووي.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأمريكى يدين انتهاك إيران الأخير لنصوص الاتفاق الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.