وزير الدفاع الأمريكى يدين انتهاك إيران الأخير لنصوص الاتفاق الدولي

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أدان وزير الدفاع الأمريكى مارك آسبر، اليوم انتهاك إيران الأخير لنصوص الاتفاق الدولى الموقع مع الدول الكبرى عام 2015 من خلال حقن غاز اليورانيوم فى أجهزة الطرد المركزى المتطورة.



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وأضاف آسبر فى تصريحات صحفية أدلى به فى باريس أن التحركات الإيرانية الأخيرة والتى تهدف إلى استخدام أجهزة طرد مركزى أكثر سرعة، يجب ألا تكون مفاجأة لاحد. وقال "إن سعى إيران لتحقيق أهدافها المتعلقة بالبرنامج النووى ليس أمرا مفاجئا".

يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت إثر تولى الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الدولى بشأن برنامج إيران النووي.