بقعوني: على اللبنانيين الكف عن ادانة ومحاسبة بعضهم البعض

دعا راعي ابرشية ​بيروت​ وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت ​جورج بقعوني​ مساء أمس، في القداس الالهي في كنيسة رعية سيدة الملائكة في ​الاشرفية​ - البدوي، بمناسبة عيد ​ميلاد السيدة العذراء​، اللبنانيين الى "الكف عن ادانة ومحاكمة ومحاسبة بعضهم البعض، فهناك فئة من الناس بحاجة الى ان نأتي لعندها ونصغي اليها ونساعدها".

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