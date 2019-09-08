اشار النائب اللواء ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي الى ان "مساعدات دولية بملايين الدولارات لطبابة النازحين وتعليمهم عندنا ويتم إستخدام مستشفيات ومدارس رسمية ولا يطالب ​لبنان​ بقرش"، مضيفا:"نازح ومواطن في ​مستشفى​، النازح يعالج فورا والحقنة يسجلونها ​عملية جراحية​، واللبناني يرمى على الطاولة"، معتبرا ان "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ مع بقاء النازح بحجة القطيعة مع الرئيس السوري ​بشار الأسد​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيد: الحريري مع بقاء النازحين لحجة القطيعة مع الاسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.